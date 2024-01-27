Военные РФ уничтожили украинский комплекс ПВО С-300 в Черкасской области

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило об уничтожении украинского комплекса противовоздушной обороны (ПВО) С-300 в Черкасской области, военных складов в Кировоградской и Днепропетровской областях.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены: зенитный ракетный комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях", - сказали в ведомстве в субботу.

Также нанесены удары по подразделениям и технике армии Украины в 102 районах, говорится в сообщении министерства.