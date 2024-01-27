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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Белгородское село в третий раз попало под обстрел ВСУ

Никто не пострадал

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Линия электропередачи повреждена в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"ВСУ вновь обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты 4 улиц в селе", - написал глава региона в телеграм-канале.

По словам губернатора, оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Белгород Вячеслав Гладков
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