Жителей белгородского села эвакуируют из-за неразорвавшегося снаряда

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Глава администрации Белгородского района Белгородской области Анна Куташова сообщила об эвакуации части жителей одного из сел из-за обнаруженного неразорвавшегося снаряда.

"Принято решение об эвакуации жителей нескольких улиц в Стрелецком, потому что нашли неразорвавшийся боеприпас. Для обеспечения максимальной безопасности предлагаем жителям выехать на не менее чем 500 метров от места", - написала она в своем телеграм-канале в воскресенье.

Куташова отметила, что часть жителей будут выезжать самостоятельно, кому необходимо, будет предоставлен автобус.

Для приема эвакуированных жителей приготовлен пункт временной размещения.

"После того, как все жители уедут, взрывотехники Министерства обороны РФ примут решение о способе утилизации боеприпаса, - сообщила Куташова. - Охрану имущества до возвращения людей обеспечит наша тероборона".