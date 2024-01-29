Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Автобус детской хоккейной команды выехал на встречную полосу в Свердловской области

Произошло столкновение с легковым авто, в нем погибли два человека, тренер команды умер в машине скорой

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, столкнулся с легковым автомобилем в Свердловской области, есть погибшие, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"По предварительным данным, у автобуса во время движения лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой. От сильного удара оба транспортных средства съехали в кювет. Погибли три человека", - сказал Горелых.

По его данным, ДТП произошло утром 29 января на четвертом километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский, в автобусе находились 18 подростков 15-16 лет, а также их тренер. Спортсмены возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области.

Позднее в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области сообщили, что тренер команды умер в машине скорой медицинской помощи.

"По предварительной информации, два человека, взрослый и ребенок, госпитализированы в Центральную медико-санитарную часть №31 Новоуральска. Еще одного пострадавшего ребенка везут в одно из медицинских учреждений Екатеринбурга", - говорится в сообщении пресс-службы. Там также подтвердили данные о гибели двух человек, находившихся в легковом автомобиле.

Свердловская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 28 января

Один человек погиб при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ

Путин проинформирует Лукашенко о ходе специальной военной операции

Путин проинформирует Лукашенко о ходе специальной военной операции

Минобороны РФ сообщило об уничтожении дрона ВСУ над Белгородской областью

Глава Брянской области сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ

Подъезд обрушился в поврежденной многоэтажке в Ростове-на-Дону

Российские военные сообщили о перехвате реактивного снаряда над Белгородской областью

Стена многоквартирного дома обрушилась в Ростове-на-Дону

Что произошло за день: суббота, 27 января

Путин пообещал, что Россия не допустит переоценки действий нацистов против СССР

Путин пообещал, что Россия не допустит переоценки действий нацистов против СССР
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });