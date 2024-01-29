Автобус детской хоккейной команды выехал на встречную полосу в Свердловской области

Произошло столкновение с легковым авто, в нем погибли два человека, тренер команды умер в машине скорой

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, столкнулся с легковым автомобилем в Свердловской области, есть погибшие, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"По предварительным данным, у автобуса во время движения лопнуло колесо, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с иномаркой. От сильного удара оба транспортных средства съехали в кювет. Погибли три человека", - сказал Горелых.

По его данным, ДТП произошло утром 29 января на четвертом километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский, в автобусе находились 18 подростков 15-16 лет, а также их тренер. Спортсмены возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области.

Позднее в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области сообщили, что тренер команды умер в машине скорой медицинской помощи.

"По предварительной информации, два человека, взрослый и ребенок, госпитализированы в Центральную медико-санитарную часть №31 Новоуральска. Еще одного пострадавшего ребенка везут в одно из медицинских учреждений Екатеринбурга", - говорится в сообщении пресс-службы. Там также подтвердили данные о гибели двух человек, находившихся в легковом автомобиле.