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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Число погибших в ДТП с автобусом в Свердловской области выросло до четырех

Число погибших в ДТП с автобусом в Свердловской области выросло до четырех
Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - ДТП с участием автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Свердловской области, унесло жизнь четырех человек, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального Главного управления МВД Валерий Горелых.

"Трое (скончались - ИФ) в легковом автомобиле, четвертый погибший - из автобуса", - сказал Горелых.

В пресс-службе регионального Минздрава подтвердили данную информацию.

Позднее Горелых уточнил, что в автомашине находились двое мужчин 30 и 52 лет (жители Новоуральска), а также 43-летняя женщина-риэлтор из Екатеринбурга. Погибшие направлялись в столицу Среднего Урала для оформления сделки с недвижимостью.

Тренеру детской хоккейной команды, чью жизнь также унесла автоавария, было 66 лет, всем детям в автобусе - по 15 лет.

Сотрудники свердловской Госавтоинспекции после случившегося проверят собственника автобуса, чтобы установить законность перевозки детей, добавил Горелых.

По факту происшествия проводится проверка, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Ранее сообщалось, что на трассе под Верх-Нейвинском в Свердловской области столкнулись автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, и легковой автомобиль. Изначально сообщалось о трех погибших.

По предварительным данным, у автобуса во время движения лопнуло колесо, в результате чего он выехал на встречную полосу. От сильного удара оба транспортных средства съехали в кювет.

В автобусе находились 18 подростков 15-16 лет, а также их тренер.

Валерий Горелых СКР МВД РФ Свердловская область
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