Правительство не одобрило увеличение вычета по НДФЛ до 2 млн руб. при продаже жилья

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ не поддержало инициативу депутатов об увеличении до 2 млн рублей предельного размера имущественного налогового вычета по НДФЛ при продаже жилья и земельных участков, находившихся в собственности налогоплательщика менее минимального предельного срока владения: 5 лет и 3 года в зависимости от условий приобретения имущества.

Отзыв на законопроект (№538768-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему Налоговому кодексу (НК), при продаже жилых домов, квартир, комнат, садовых домов, земельных участков, а также долей в указанном имуществе НДФЛ нужно платить не с полной суммы дохода, а с суммы дохода, уменьшенной на налоговый вычет в размере, не превышающем 1 млн рублей. Внесенный депутатами законопроект предлагал увеличить этот вычет до 2 млн рублей, авторы обосновывали данную меру ростом цен на жилье, что позволит приблизить размер вычета к изменившимся экономическим реалиям.

"Это позволит гражданам получить дополнительные средства при продаже недвижимости, которые могут быть направлены на удовлетворение жизненно-важных потребностей или улучшение жилищных условий", - говорилось в пояснительной записке.

Правительство в своем отзыве инициативу не поддержало, приведя в качестве обоснования целый ряд льгот, которые полностью освобождают от НДФЛ продажу жилья на любом сроке владения.

"Таким образом, учитывая уже существующий налоговый вычет, наличие налоговых льгот по НДФЛ для отдельных категорий налогоплательщиков, а также то, что поступления по НДФЛ формируют существенную часть доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, предложение об увеличении предельного размера имущественного налогового вычета по НДФЛ, предусмотренного законопроектом, не может быть поддержано", - говорится в заключении.