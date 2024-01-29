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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Минск и Москва подписали меморандум по использованию атомной энергии в мирных целях

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Меморандум между правительствами Белоруссии и России об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий подписан 29 января в Санкт-Петербурге.

"Подписи под документом поставили председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Сергей Шлычков и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев", - сообщило госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу ГКНТ.

В соответствии с положениями меморандума белорусско-российское стратегическое партнерство будет осуществляться по нескольким направлениям.

Первое из них - сотрудничество в области неэнергетических применений атомных технологий, в том числе по созданию на территории Белоруссии многоцелевого исследовательского ядерного реактора, комплекса лабораторий, многофункционального центра облучения и центра ядерной медицины как в качестве отдельных объектов, так и в рамках комплексного предложения в составе нескольких отдельных элементов, формирующих в совокупности Центр ядерных исследований и технологий.

Среди других важных направлений - ядерная медицина и производство медицинского оборудования, цифровизация и телекоммуникационные технологии, модернизация промышленных предприятий Белоруссии, в том числе с использованием роботизации, аддитивных технологий и композитных материалов.

"Актуальны для двустороннего сотрудничества и неатомные энергетические решения, в том числе системы накопления энергии, утилизация отходов производства и потребления, устранение накопленного экологического вреда. Особое внимание будет уделено производству детекторов ионизирующих излучений и компонентов к ним, совершенствованию инфраструктуры для окончательной изоляции (захоронения) радиоактивных отходов", - отметили в ГКНТ.

Предполагается, что по этим направлениям будет разработана межведомственная комплексная программа российско-белорусского сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов.

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