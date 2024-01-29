Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

"Росатом" построит в Белоруссии исследовательский реактор

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия подписали межправительственный меморандум об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий, который предусматривает создание на белорусской территории исследовательского реактора.

Как передает агентство "БелТА", меморандум был подписан 29 января в Петербурге, подписи под документом поставили председатель Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Белоруссии Сергей Шлычков и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

В соответствии с документом, предусмотрено "создание на территории Беларуси многоцелевого исследовательского ядерного реактора, комплекса лабораторий, многофункционального центра облучения и центра ядерной медицины как в качестве отдельных объектов, так и в рамках комплексного предложения в составе нескольких отдельных элементов, формирующих в совокупности Центр ядерных исследований и технологий", - отмечается в публикации.

Кроме того, Белоруссия и "Росатом" планируют сотрудничество в сфере ядерной медицины и производстве медицинского оборудования, цифровизации и телекоммуникационных технологий, модернизации промышленных предприятий, в том числе с использованием роботизации, аддитивных технологий и композитных материалов.

Меморандум также предусматривает реализацию неатомных энергетических решений, в том числе создание систем накопления энергии, утилизацию отходов производства и потребления, устранение накопленного экологического вреда. "Особое внимание будет уделено производству детекторов ионизирующих излучений и компонентов к ним, совершенствованию инфраструктуры для окончательной изоляции (захоронения) радиоактивных отходов", - отмечается в публикации.

По направлениям сотрудничества будет разработана межведомственная комплексная программа российско-белорусского сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов.

Белоруссия Росатом Алексей Лихачев Сергей Шлычков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Благотворительный проект GlobalGiving внесен в реестр нежелательных в России НПО

Производители мяса РФ выступили против введения отчетности о парниковых газах

Защита Стрелкова обжаловала приговор по делу о призывах к экстремизму

Защита Стрелкова обжаловала приговор по делу о призывах к экстремизму

Правительство выдвинуло кандидатов в набсовет Сбербанка

Шадаев объяснил отключения 4G в трех регионах техническими работами

Глава Минцифры отметил, что возобновление работы TikTok в России не обсуждается

Глава Минцифры отметил, что возобновление работы TikTok в России не обсуждается

В Кремле заявили о подготовке визита Путина в Турцию в феврале

"Норникель" в 2024 году снизит выпуск никеля и палладия из-за планового ремонта

"Норникель" в 2024 году снизит выпуск никеля и палладия из-за планового ремонта

Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах

Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах

Предвыборный штаб Путина объявил о старте агитационной кампании

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });