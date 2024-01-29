"Росатом" построит в Белоруссии исследовательский реактор

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия подписали межправительственный меморандум об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий, который предусматривает создание на белорусской территории исследовательского реактора.

Как передает агентство "БелТА", меморандум был подписан 29 января в Петербурге, подписи под документом поставили председатель Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Белоруссии Сергей Шлычков и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

В соответствии с документом, предусмотрено "создание на территории Беларуси многоцелевого исследовательского ядерного реактора, комплекса лабораторий, многофункционального центра облучения и центра ядерной медицины как в качестве отдельных объектов, так и в рамках комплексного предложения в составе нескольких отдельных элементов, формирующих в совокупности Центр ядерных исследований и технологий", - отмечается в публикации.

Кроме того, Белоруссия и "Росатом" планируют сотрудничество в сфере ядерной медицины и производстве медицинского оборудования, цифровизации и телекоммуникационных технологий, модернизации промышленных предприятий, в том числе с использованием роботизации, аддитивных технологий и композитных материалов.

Меморандум также предусматривает реализацию неатомных энергетических решений, в том числе создание систем накопления энергии, утилизацию отходов производства и потребления, устранение накопленного экологического вреда. "Особое внимание будет уделено производству детекторов ионизирующих излучений и компонентов к ним, совершенствованию инфраструктуры для окончательной изоляции (захоронения) радиоактивных отходов", - отмечается в публикации.

По направлениям сотрудничества будет разработана межведомственная комплексная программа российско-белорусского сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов.