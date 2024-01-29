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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Минфин зарегистрировал три допвыпуска ОФЗ-ПД по 100 млрд рублей каждый

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Минфин зарегистрировал три дополнительных выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) № 26207RMFS с погашением в феврале 2027 года, № 26219RMFS с погашением в сентябре 2026 года, № 26226RMFS с погашением в октябре 2026 года в объеме до 100 млрд рублей каждый.

Соответствующие приказы опубликованы на сайте министерства.

Бумаги будут доступны на аукционах с 31 января, конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ этого выпуска будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.

Ставка полугодового купона выпуска 26207 составляет 8,15% годовых, дата выплаты очередного купона - 7 февраля 2024 года; выпуска 26219 - 7,75% годовых (20 марта 2024 года); выпуска 26226 - 7,95% годовых (10 апреля 2024 года).

Минфин ОФЗ
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