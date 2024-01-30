Минфин РФ 31 января проведет аукционы по размещению ОФЗ 26243 и 26226

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 31 января проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26243 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26226 в объеме 10 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина.

Впервые в этом году ведомство решило выставить на первичный аукцион по размещению нового госдолга помимо "длинного" выпуска ОФЗ относительно "короткие" бумаги с погашением в 2026 году, дополнительный выпуск которых был зарегистрирован накануне, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Как сообщалось ранее, Минфин РФ зарегистрировал три дополнительных выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом N26207RMFS с погашением в феврале 2027 года, N26219RMFS с погашением в сентябре 2026 года, N26226RMFS с погашением в октябре 2026 года в объеме до 100 млрд рублей каждый. Бумаги будут доступны на аукционах с 31 января, конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ этих выпусков будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.

Облигации серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 168 дней, дата выплаты 2-го купонного дохода - 5 июня 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,8% годовых (1-й купон - 45,11 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 48,87 рубля на облигацию).

Облигации серии 26226 с погашением 7 октября 2026 года имеют 15 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 119 дней, дата выплаты 11-го купонного дохода - 10 апреля 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,95% годовых (1-й купон - 25,92 рубля на облигацию и 2-16-й купоны - 39,64 рубля на облигацию).