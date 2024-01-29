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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

В "Газпроме" задумались об импортозамещении газомотокомпрессоров

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Нижегородское АО "РУМО" и ПАО "Газпром" обсуждают проект производства импортозамещающих газомотокомпрессоров МКС12 и возможности их использования на предприятиях "Газпрома".

Как сообщил телеграм-канал журнала "Газовая промышленность", тема реализации проекта поднималась в ходе посещения делегацией концерна нижегородского завода.

"На мероприятии обсуждались вопросы модернизации газомотокомпрессора МКС12 и возможности его внедрения в производственную деятельность предприятий "Газпрома", - говорится в сообщении.

Особенностью создаваемого устройства названа возможность работать на перекачиваемом газе в качестве топливного, низкая стоимость жизненного цикла, высокий суммарный КПД агрегата (38-39%), высокая степень сжатия. Планируемая мощность МКС12 составит 2,2 МВт.

В настоящее время разработана конструкторская документация на газомотокомпрессор, получен патент на полезную модель.

Как сообщалось, на реализацию этого проекта "РУМО" получило грант от федерального Центра поддержки инжиниринга и инноваций в размере 250 млн рублей. Создаваемый продукт заместит иностранное оборудование такого типа, позволит заказчикам из нефтегазовой отрасли решить задачи хранения газа в подземных хранилищах и утилизации попутного нефтяного газа.

АО "РУМО" создано в 2018 году, ведет деятельность на бывшей производственной площадке обанкротившегося одноименного ОАО, выпускает продукцию для нефтегазовой и химической промышленности.

Как сказано на сайте компании, "РУМО" - единственный в России производитель газомотокомпрессоров и поршневых компрессоров мощностью более 1 МВт для компримирования природного газа.

Газпром РУМО
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