Тюменский завод Schlumberger запустил производство нефтесервисного оборудования

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Тюменский опытно-экспериментальный завод геофизического машиностроения запустил серийное производство блендеров для повышения эффективности нефтеотдачи пластов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Меньше чем за год в Тюмени специалисты российского подразделения компании "Шлюмберже" разработали полностью отечественную технологию", - отметил он.

Затраты на реализацию проекта за три года составили около 400 млн рублей. В Тюмени планируется производить до четырех установок в год.

По информации губернатора, блендер для повышения эффективности нефтеотдачи пластов позволяет почти вдвое экономить на материале, который нефтяники закачивают в пласт. "Это играет решающую роль, когда месторождение находится далеко от основных дорог. Сокращаются издержки на подвоз материалов и сроки, необходимые для запуска скважины в работу", - отмечает Моор.

"Тюменский опытно-экспериментальный завод геофизического приборостроения" основан в 1998 году, производит аппаратуру, оборудование и спецтехнику для сервисных предприятий нефтяной и газовой промышленности. С 2009 года входит в группу компаний Schlumberger.

Schlumberger - одна из крупнейших нефтесервисных компаний мира, осуществляющая деятельность более чем в 70 странах. В марте 2022 года она объявила о прекращении инвестиций в России, а в июле 2023 года - о прекращении поставок технологий и оборудования в Россию.