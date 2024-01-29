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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Главы МИД России и Белоруссии обсудили внешнеполитическое сотрудничество

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Алейник провели встречу, на которой обсудили внешнеполитическое сотрудничество, сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

"На полях заседания Высшего государственного совета Союзного государства состоялась встреча министра иностранных дел Белоруссии Сергея Алейника с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили вопросы внешнеполитического сотрудничества и реализацию программы согласованных действий во внешней политике на 2024 - 2026 годы", - говорится в сообщении.

Министры также затронули тему интеграционного строительства и подчеркнули существенную активизацию в 2022-2023 годах белорусско-российского взаимодействия в формате Союзного государства.

"Алейник и Лавров с удовлетворением отметили последовательное наращивание интенсивности белорусско-российского регионального сотрудничества, расширение спектра направлений и форм кооперации двух стран", - отметили в пресс-службе.

В контексте предстоящей 80-й годовщины освобождения Белоруссии от фашистских захватчиков и на фоне 80-й годовщины полного снятия фашистской блокады Ленинграда министры подчеркнули неизменную приверженность Белоруссии и России отстаиванию исторической правды и недопущению фальсификации и переписывания событий Великой Отечественной войны. Они обсудили совместные инициативы по данной теме, в том числе на многосторонних площадках.

Еще министры обсудили взаимодействие в рамках ШОС и БРИКС, а также совместные проекты в международных организациях. Они подтвердили намерение продолжить выступать с единых позиций и оказывать взаимную поддержку.

МИД Сергей Лавров ШОС Сергей Алейник Белоруссия
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