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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Ядерное оружие в Белоруссии формирует единое оборонное пространство с Россией

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии позволяет сформировать единое оборонное пространство Союзного государства, заявили в Министерстве обороны республики.

"Все прекрасно понимают, что это единое оборонное пространство Союзного государства", - сказал телеканалу СТВ замначальника Департамента международного сотрудничества Минобороны Белоруссии Дмитрий Рябихин, отвечая на вопрос о целях размещение ТЯО на территории республики.

"Хотелось бы заострить внимание на два ключевых момента. Первый - это была вынужденная мера. Второе, что это не размещение, а возвращение тактического ядерного оружия на территорию Республики Беларусь. Это все надо рассматривать в комплексе", - отметил представитель белорусского военного ведомства.

"Мы, военные, рассматриваем это как меру стратегического сдерживания. Но это гарант нашей национальной безопасности и коллективной безопасности в рамках Союзного государства", - подчеркнул Рябихин.

Минобороны Белоруссия Дмитрий Рябихин
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