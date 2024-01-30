Сеть "быстрых" зарядок для электрокаров в РФ хотят расширить до 65 регионов

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Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сеть "быстрых" зарядных станций для электромобилей в РФ в 2024 году планируется расширить до 65 регионов, установив более 1,4 тыс. единиц соответствующего оборудования, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Вопрос расширения зарядной инфраструктуры для автомобилей на электротяге обсуждался на совещании с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова, представителей Минэкономразвития, Минпромторга, Минэнерго и Минстроя.

"В 2023 году мы перевыполнили первоначальные планы: накопленным с 2022 года итогом произведено 9,74 тыс. единиц электромобилей (план - 9,2 тыс.), установлено 1,151 тыс. "быстрых" ЭЗС (план - 1136), более 1,2 тыс. дополнительных рабочих мест создано в рамках реализации инициативы, налоговые поступления превысили 16 млрд руб.", - цитирует пресс-служба Минэкономразвития заместителя министра Максима Колесникова.

На совещании он доложил, что за последние два года были введены две очереди быстрых зарядных станций в 36 регионах. В текущем году их количество должно вырасти до 65, а план по установке "быстрых" электрозаправочных станций на год - 1 437 единиц.

Белоусов на совещании акцентировал внимание на необходимости повышать эффективность и количество "электрозаправок". "В 2024 году речь идет о двукратном увеличении сети и двукратном увеличении количества регионов, в которых создается "быстрая" зарядная инфраструктура. Количество "быстрых" зарядных станций к концу 2024 года должно увеличиться до более 2,5 тыс.", - подчеркнул Андрей Белоусов.

Первый вице-премьер поручил проработать как дополнительные меры стимулирования производства, так и вопросы создания условий для развития специальных платформ, позволяющих потребителям удобно находить и пользоваться ЭЗС, а участникам реализации инициативы - осуществлять мониторинг развития такой инфраструктуры.