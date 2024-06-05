"Ростелеком" предложил создать единую платформу для электрозарядной инфраструктуры в РФ

Источник "Интерфакса" сообщил о планах "Ростелекома" стать ее оператором

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" предложило правительству проект создания платформы электрозарядной инфраструктуры (ЭЗИ), сама компания при этом готова выступить единым оператором ЭЗИ в России, сообщил "Интерфаксу" источник.

Свои предложения компания направила в правительство письмом, уточнил собеседник агентства.

По замыслу "Ростелекома", предлагаемое решение позволит консолидировать региональных операторов ЭЗИ в едином цифровом пространстве и предоставлять услуги высокого качества для пользователей. Региональным властям это позволит осуществлять координацию, контроль и мониторинг деятельности операторов ЭЗИ и поставщиков электрозарядных станций (ЭЗС), а также формировать обновленные планы развития региональной инфраструктуры.

У "Ростелекома" уже есть разработки в этой сфере. Так, в Москве и Московской области компания внедряет автоматизированную систему управления ЭЗИ, которая позволит обеспечить бесшовное использование конечными потребителями зарядной инфраструктуры, а также разрабатывает Единое цифровое пространство по контролю и мониторингу ЭЗИ для органов власти региона. Кроме того, разработано "коробочное решение" для быстрого подключения сторонних операторов и организации роуминга в системе, сообщил собеседник агентства.

Развертывание этих решений во всех регионах страны благоприятно скажется на отрасли электротранспорта и позволит исключить факторы, сдерживающие ее развитие, уверен собеседник "Интерфакса".

Среди таких сдерживающих факторов он назвал: отсутствие единого цифрового пространства, объединяющего все ЭЗС региона и позволяющего потребителю зарядить электромобиль; обилие мобильных приложений по управлению ЭЗИ низкого качества; стабильность работы различных операторов.

Кроме того, сегодня у региональных властей нет предметного понимания состояния ЭЗИ и планов перспективного развития из-за отсутствия необходимых инструментов по контролю и мониторингу региональной инфраструктуры. Еще один сдерживающий фактор - отсутствие детализированных данных у федеральных органов власти для оценки текущего состояния и качественного прогнозирования рынка с целью оказания содействия в стратегическом планировании и развитии отрасли.

"В "Ростелекоме" заверяют, что внедрение разработанных компанией решений во всех регионах России позволит консолидировать всех региональных операторов ЭЗИ в едином цифровом пространстве, предоставлять конечным пользователям качественные услуги, осуществлять координацию, контроль и мониторинг деятельности операторов ЭЗИ и поставщиков ЭЗС региональными властями, а также формировать обновленные планы развития региональной инфраструктуры", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что для создания единого пространства ЭЗИ на всей территории страны "Ростелеком" готов предоставить цифровое решение для региональных и федеральных властей, обеспечив при этом контроль за всей инфраструктурой ЭЗС и оказание первой линии технической поддержки.

В самой компании воздержались от комментариев.

Принятая в 2021 году Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России до 2030 года предусматривает, что в 2021-2024 годах должно быть запущено в эксплуатацию не менее 9,4 тысячи зарядных станций, а в 2025-2030 годах - не менее 72 тысяч. Сбалансированный сценарий развития инфраструктуры электрозарядных станций к 2030 году потребует наличия 144 тысяч зарядных станций, говорится в документе.

Согласно концепции, к 2030 году должно быть произведено 8573 медленных зарядных станций и 5715 - быстрых (в 2022 году - 1178 и 528 единиц соответственно).

По данным исследования Strategy Partners, в 2022 году общее число ЭЗС (публичных и частных) в стране составляло 7,5 тысячи штук. К середине декабря 2023 года количество публичных ЭЗС составило 3738 - в 1,6 раза больше, чем в 2022 году (2405 станций). На одну публичную ЭЗС в России приходилось 10,5 электромобилей на конец 2023 года, отмечается в исследовании.

По прогнозу, приведенному в исследовании, по итогам 2024 года количество публичных ЭЗС достигнет 4 643.