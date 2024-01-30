Минобороны РФ сообщило об уничтожении в зоне СВО 86 украинских дронов за сутки

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за сутки в зоне проведения специальной военной операции на Украине сбили 86 украинских беспилотников.

Дроны сбиты, в том числе, в районах населенных пунктов Золотаревка, Попасная, Кременная Луганской народной республики, Верхнекаменское, Ямполовка Донецкой народной республики, Очеретоватое, Шевченково, Мирное, Константиновка, Любимовка Запорожской области и Корсунка Херсонской области, говорится в сообщении.

По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны в течение суток также сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также управляемая авиабомба JDAM.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации в течение суток поражены склад горючего ВСУ, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ", - заявили в Минобороны.

Российские военные заняли более выгодные позиции и рубежи на донецком направлении. В военном ведомстве сообщили, что нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Новомихайловка, Курдюмовка и Георгиевка (ДНР).

По данным Минобороны РФ, потери армии Украины составили: до 310 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, 11 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две гаубицы "Мста-Б".

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области", - заявили в ведомстве.

В Минобороны РФ сказали, что на данном направлении потери украинской армии составили: свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

"На краснолиманском направлении активными действиями группировки войск "Центр" улучшено положение по переднему краю и отражены три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР)", - сообщили военные.

По данным ведомства, потери армии Украины составили: до 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Угледар Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны РФ.

"Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы FH-70 производства Великобритании и одно орудие Д-30", - заявили в военном ведомстве.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 3-й бригады Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, потери украинской армии составили: до 40 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30.

"На херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения противника потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30", - заявили в Минобороны РФ.

Как сообщили в министерстве, в течение суток на различных участках линии боевого соприкосновения уничтожена "живая сила и военная техника в 112 районах".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11431 беспилотный летательный аппарат, 456 зенитных ракетных комплексов, 14847 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7902 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18042 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказали в министерстве обороны РФ.