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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

МИД РФ предостерег США от возвращения тактического ядерного оружия в Британию

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Москва предостерегает Вашингтон от планов возвращения тактического ядерного оружия (ТЯО) в Великобританию, безопасность этих стран от этого не укрепится, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В нашем военном планировании мы должны принимать в расчет совокупный потенциал всех государств, обладающих ядерным оружием и не входящих в НАТО. Британский национальный потенциал имеет тенденцию к увеличению. Что касается темы гипотетического возвращения американского тактического ядерного оружия на территорию Великобритании, то мне хотелось бы предостеречь самым определенным, жестким образом их от этого дестабилизирующего шага", - заявил замминистра, комментируя соответствующие сообщения СМИ.

Рябков подчеркнул: "Ни безопасность Соединенного Королевства, ни США от этого шага не укрепится, какой-то эффект устрашения в наш адрес здесь отсутствует. Это повышение общего градуса эскалации и угрозы в Европе".

МИД РФ США Сергей Рябков Великобритания
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