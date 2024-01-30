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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Лавров заявил, что Москва видит в ядерном оружии стран НАТО единый арсенал, нацеленный против РФ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Россия рассматривает все ядерное оружие стран-членов НАТО в качестве единого ядерного арсенала и будет учитывать в военном планировании возможное возвращение американского тактического ядерного оружия в Великобританию, сообщил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы слышали, конечно же, об этих сообщениях, изучаем источник этих сведений и их достоверность", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

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Он добавил: "Но при всех обстоятельствах хочу вам сказать очень простую вещь - с того момента, как НАТО объявило нас главной угрозой, по сути дела, врагом, мы рассматриваем все ядерное оружие стран-членов НАТО - Соединенных Штатов, Британии и Франции, как единый ядерный арсенал, нацеленный против Российской Федерации. В наших доктринальных документах мы исходим именно из этого".

Глава МИД РФ напомнил, что США "держат свое ядерное оружие в пяти странах Европы и обучают граждан этих стран применению тактического ядерного оружия".

"При всех обстоятельствах, как я уже сказал, все ядерное оружие этой "тройки", натовской "тройки", мы рассматриваем как единый ядерный арсенал и, соответственно, выстраиваем свои планы по надежному обеспечению безопасности Российской Федерации", - отметил Лавров.

По его словам, "может меняться конфигурация этого арсенала, но суть от этого не меняется".

"И, уверяю вас, это в полной мере учитывается в нашем планировании", - заявил Лавров.

МИД РФ Сергей Лавров НАТО США
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