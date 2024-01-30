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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Сергей Бабурин снялся с президентских выборов

Сергей Бабурин снялся с президентских выборов
Сергей Бабурин в Центральной избирательной комиссии
Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин объявил, что выходит из предвыборной гонки, сообщили "Интерфаксу" в Центризбиркоме.

"Я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента Российской Федерации. И не просто снимаю кандидатуру, в трудный для родины час не время дробить силы народа", - сказал Бабурин, сдав в ЦИК подписи, собранные в его поддержку.

Ранее из избирательного штаба Владимира Путина в Центризбирком направили 315 тысяч подписей, собранные в 89 регионах, в поддержку его самовыдвижения. 29 января ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на президентских выборах.

28 января председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович также сдал подписи в комиссию.

Выдвиженцы от непарламентских политических партий, среди которых Бабурин и Малинкович, должны до 18:00 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам требуется собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК примет решение о регистрации кандидатов не позднее 10 февраля.

Бабурин был депутатом Госдумы I, II и IV созывов, а в 2018 году участвовал в президентских выборах как кандидат от "Российского общенародного союза".

Центризбирком Российский общенародный союз Сергей Бабурин Владимир Путин
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