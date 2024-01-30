Что произошло за день: вторник, 30 января

Лишение российских фигуристов золотой медали ОИ-2022, сбои в доменной зоне ru, декларация Владимира Путина о доходах, законопроект о льготах для гражданских жен погибших участников СВО

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россию лишили командного золота фигуристов на ОИ-2022 после решения о дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года. Сборной присудили третье место, на первом - США, на втором - Япония.

- Сбои в работе сайтов в доменной зоне ru произошли в РФ. По данным сервиса Downradar, в частности, сбои зафиксированы в работе сайтов "Яндекса", МТС, "Мегафона", "Билайна", Ozon, "Авито", Wildberries, "Кинопоиска" и других. В Минцифры РФ заявили, что в ближайшее время доступ к сайтам будет восстановлен.

- Владимир Путин подал декларацию о доходах как кандидат на выборах президента РФ. Из нее следует, что общая сумма доходов президента РФ за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, - 67 591 875 рублей, среди источников - зарплата, доход от вкладов в банках и ценных бумаг, военная пенсия и продажа имущества.

- Сергей Бабурин снялся с президентских выборов. Председатель партии "Российский общенародный союз" объявил о решении, сдав в ЦИК подписи в свою поддержку.

- В Госдуму внесен законопроект о распространении льгот для вдов участников СВО на гражданских жен. Согласно документу, если пара проживала вместе не менее трех лет (при наличии ребенка - не менее года) и вели совместное хозяйство, то такие отношения после гибели участника СВО можно признать брачными через суд.

- ЦБ РФ начнет публиковать резюме обсуждения по ставке, сократит пресс-релиз и откажется от доклада по денежно-кредитной политике.

- Компания Илона Маска Neuralink провела свою первую операцию по вживлению человеку мозгового импланта. Первый продукт - Telepathy ("Телепатия") - позволяет силой мысли управлять телефоном или компьютером, а через них - практически любым устройством.

- Венгрия согласна на выделение помощи Украине, если в ЕС будут утверждать ее ежегодно, а не сразу на четыре года, заявил премьер-министр Виктор Орбан.

- В центре Грабаря заявили, что икона "Троица" находится в стабильном состоянии и условия ее хранения соответствуют нормам.

- Банки РФ в 2023 году заработали рекордные 3,3 трлн рублей против 203 млрд рублей по итогам 2022 года, сообщил ЦБ РФ.

- "Автозавод Санкт-Петербург" будет выпускать машины под брендом Xcite, старт продаж запланирован на весну.