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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Шойгу проверил производство "Калибров" и ракет для "Искандеров" в Екатеринбурге

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу проинспектировал производство ракет "Калибр", крылатых ракет для "Искандеров" и пуско-заряжающих установок С-300 на предприятиях в Екатеринбурге, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

В ведомстве отметили, что на Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина министр проверил организацию производства в цехе финальной сборки пусковых и пуско-заряжающих установок комплексов и систем войсковой противовоздушной обороны С-300В и "Бук", первая партия которых собирается уже в рамках ГОЗ 2024 года.

Согласно сообщению, генеральный директор ОКБ "Новатор" Фарид Абдрахманов заявил министру, что план производства выпускаемой продукции в 2023 году был выполнен в полном объеме.

"Глава военного ведомства в ходе работы на ОКБ "Новатор" поинтересовался ходом выполнения плана выпуска крылатых ракет в этом году. Министру обороны РФ было доложено, что по производству крылатых ракет морского базирования "Калибр", несмотря на увеличение плана в два раза, предприятие выполнило ГОЗ уже на 17 процентов",- заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что генеральный директор ПАО "МЗИК" Николай Клейн доложил министру, что предприятие досрочно сдало продукцию в рамках гособоронзаказа 2023 года и сразу приступило к выполнению плана 2024 года.

Минобороны РФ Екатеринбург Сергей Шойгу
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