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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Министр обороны РФ заявил об удвоении производства ракет для систем ПВО

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - РФ нарастила производство ракет для систем ПВО в два раза, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Коллеги, мы посмотрели фактически все производства. Поговорили с главными инженерами и конструкторами, появилось много нового оборудования. В связи с этим существенно увеличены объемы производства. Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО, там увеличение у нас более чем в два раза. Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью", - сказал Шойгу во вторник на совещании после посещения оборонных предприятий в Екатеринбурге, его слова привели в Минобороны РФ.

"В дополнение к этому занимаемся вместе с вами модернизацией, и это должно дать существенную прибавку к тому, что у нас есть на сегодняшний день. Но есть ряд ключевых вопросов, которые нам предстоит решать. И решать достаточно энергично. Речь идет и о двигателях, и о наладке производства по пусковым установкам", - заявил министр.

Минобороны РФ Сергей Шойгу
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