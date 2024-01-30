Минздрав с 1 сентября введет рекомендацию прививаться от COVID с перерывом в год

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Минздрав России внес в приказ о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям рекомендацию повторно вакцинироваться против COVID-19 не ранее чем через год после предыдущей вакцинации.

"Повторная вакцинация (ревакцинация) против коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2, проводится не ранее, чем через 1 год после предыдущей вакцинации", - говорится в приказе Минздрава РФ, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, внесены изменения, согласно которым вакцинация от коронавируса предусмотрена теперь лишь для уязвимых категорий граждан.

Согласно приказу, вакцинацию теперь будут проходить лица старше 18 лет, ранее не болевшие и/или не привитые против коронавирусной инфекции, граждане в возрасте 60 лет и старше, а также лица с хроническими заболеваниями, с первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими/онкогематологическими заболеваниями.

В документе отмечается, что приказ вступает в силу 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030 года.