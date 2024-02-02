Гинцбург отметил, что пандемия COVID-19 продолжается

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В настоящее время пандемия коронавируса продолжается, возбудитель никуда не делся, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Прошедшая пандемия, на самом деле, продолжающаяся, потому что возбудитель никуда не делся, его стало только больше, дала мощнейший толчок многим технологическим направлениям в здравоохранении и науке", - сказал Гинцбург в пятницу в рамках Дня здоровья на Международной выставке-форуме "Россия".

Заболеваемость коронавирусом в России за неделю с 22 по 28 января уменьшилась по сравнению с предыдущей неделей на 4,1%, сообщали ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.