Сбои в работе сайтов в доменной зоне .ru произошли в РФ

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Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Пользователи в РФ сообщают о сбоях в работе различных сайтов в доменной зоне ru.

По данным сервиса Downradar, в частности, сбои зафиксированы в работе сайтов "Яндекса", МТС, "Мегафона", "Билайна", Ozon, "Авито", Wildberries, "Кинопоиска" и ряда других.

В "Мегафоне" сказали "Интерфаксу", что оператор фиксировал снижение объемов трафика в российском сегменте интернета. "Проблема не на сети "Мегафона", наша сеть работает штатно", - заверили в комании.

В пресс-службе "Вымпелкома" сказали, что сеть "Билайна" работает штатно. "Возможные сбои в работе некоторых интернет-ресурсов находятся вне зоны ответственности "Билайна", - добавили в компании.