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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

В Минцифры РФ заявили о скором восстановлении доступа к сайтам в зоне ru

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Проблемы с доступностью ресурсов и сервисов в российском сегменте интернета была связана с глобальной инфраструктурой протоколов системы доменных имен DNSSEC, для абонентов национальной системы проблема решена, доступ скоро будет полностью восстановлен, говорится в сообщении Минцифры России.

"Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над ее устранением", - говорится в сообщении министерства.

"Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации", - отметили в Минцифры.

Там пояснили, что DNSSEC - это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.

По данным сервиса Downradar, сбои были зафиксированы в работе сайтов "Яндекса", МТС, "Мегафона", "Билайна", Ozon, "Авито", Wildberries, "Кинопоиска" и других.

Минцифры РФ
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