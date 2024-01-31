Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Андрей Богданов сдал в ЦИК подписи в поддержку своего выдвижения в президенты

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов сдал в Центризбирком подписи в свою поддержку для регистрации кандидатом на президентских выборах, передает корреспондент "Интерфакса". Он стал четвертым выдвиженцем, который сдал подписи в ЦИК.

Ранее из избирательного штаба Владимира Путина в Центризбирком направили 315 тысяч подписей, собранные в 89 регионах, в поддержку его самовыдвижения. 29 января ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты.

28 января председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович также сдал подписи в комиссию.

30 января председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин представил в ЦИК подписи в поддержку своего выдвижения, но объявил, что выходит из предвыборной гонки, чтобы "не дробить силы народа". Бабурин в 2018 году участвовал в президентских выборах как кандидат от "Российского общенародного союза", Андрей Богданов - в 2008 году.

В 18:00 31 января в Центризбиркоме истекает срок приема подписных листов, собранных в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на должность президента. Самовыдвиженцы должны сдать не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, не более 7500 с каждого региона.

Выдвиженцы от партий должны представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на регион должно приходиться не более 2 500 подписей.

У ЦИК есть десять дней на проверку подписных листов.

Андрей Богданов Центризбирком Сергей Бабурин Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦИК РФ признал Сергея Бабурина утратившим статус кандидата в президенты

Суд в Москве снова оштрафовал Twitch на 3 млн руб. за неудаление контента

Глава АСВ ждет роста фонда страхования вкладов в 2024 году до 500 млрд рублей

Глава АСВ ждет роста фонда страхования вкладов в 2024 году до 500 млрд рублей

Импорт автомобилей в РФ через Владивосток вырос в 2023 году в 1,5 раза

Импорт автомобилей в РФ через Владивосток вырос в 2023 году в 1,5 раза

Спасатели вывели танкер "Остров Сахалин" из льдов Охотского моря

Устранена проблема, из-за которой сайты в зоне RU были недоступны

В Минцифры РФ заявили о скором восстановлении доступа к сайтам в зоне ru

Что произошло за день: вторник, 30 января

Сбои в работе сайтов в доменной зоне .ru произошли в РФ

Сбои в работе сайтов в доменной зоне .ru произошли в РФ

Три беспилотника обезвредили в небе над Брянской областью

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });