Андрей Богданов сдал в ЦИК подписи в поддержку своего выдвижения в президенты

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов сдал в Центризбирком подписи в свою поддержку для регистрации кандидатом на президентских выборах, передает корреспондент "Интерфакса". Он стал четвертым выдвиженцем, который сдал подписи в ЦИК.

Ранее из избирательного штаба Владимира Путина в Центризбирком направили 315 тысяч подписей, собранные в 89 регионах, в поддержку его самовыдвижения. 29 января ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты.

28 января председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович также сдал подписи в комиссию.

30 января председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин представил в ЦИК подписи в поддержку своего выдвижения, но объявил, что выходит из предвыборной гонки, чтобы "не дробить силы народа". Бабурин в 2018 году участвовал в президентских выборах как кандидат от "Российского общенародного союза", Андрей Богданов - в 2008 году.

В 18:00 31 января в Центризбиркоме истекает срок приема подписных листов, собранных в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на должность президента. Самовыдвиженцы должны сдать не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, не более 7500 с каждого региона.

Выдвиженцы от партий должны представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на регион должно приходиться не более 2 500 подписей.

У ЦИК есть десять дней на проверку подписных листов.