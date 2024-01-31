Минсельхоз прорабатывает вопрос о дополнительных 20 млрд руб. на льготное кредитование

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ прорабатывает вопрос о дополнительном выделении 20 млрд рублей на льготное кредитование АПК в 2024 году.

"В условиях роста ключевой ставки мы несколько меняем нормативку для сохранения возможностей льготного кредитования. И при этом на данное направление прорабатывается дополнительное выделение еще 20 млрд рублей", - сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на Всероссийском агрономическом совещании в среду в Москве.

"Выдачу кредитов рассчитываем возобновить в феврале", - добавил он.

Патрушев также сообщил, что производители зерна в этом году получат в качестве господдержки 10 млрд рублей в дополнение к 60 млрд рублей, которые были направлены им ранее.

Как сообщалось, в этом году Минсельхоз вносит изменения в механизм льготного кредитования АПК, "привязывая" его ставку к ключевой ставке ЦБ. До этого решения льготные кредиты предоставлялись по ставке до 5% годовых.

"Льготное кредитование – это одна из самых востребованных мер поддержки, и мы будем сохранять ее в любом случае. При этом надо понимать, что мы, конечно же, живем сейчас в непростых достаточно условиях, у нас есть и определенные бюджетные ограничения, у нас есть факт достаточно высокой ключевой ставки ЦБ. И мы должны подстраиваться под эти условия", - говорил Патрушев на XV съезде Национального союза производителей молока 23 января этого года.

При этом он сообщал, что с учетом нововведений для молочной отрасли льготные кредиты будут выдаваться под 6,8% годовых, для других отраслей ставка будет выше.