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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Минсельхоз направит 18 млрд рублей на субсидирование новых коротких кредитов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз 19 февраля запустил льготное кредитование аграриев по новым правилам и распределил 20 млрд рублей, выделенных правительством на субсидирование новых кредитов.

Как сообщает ведомство, в соответствии с планом льготного кредитования 18 млрд рублей выделяются на субсидирование льготных краткосрочных кредитов, 2 млрд рублей - на новые льготные инвестиционные кредиты.

В частности, из 18 млрд рублей, предусмотренных на краткосрочное кредитование, около 7,4 млрд рублей направляется на кредиты в растениеводстве, более 3,3 млрд рублей - в животноводстве, 1,67 млрд рублей - в промпереработке, около 2,6 млрд рублей - в молочном скотоводстве, около 2,9 млрд рублей - на кредиты малым формам хозяйствования.

Из 2 млрд рублей на субсидирование инвесткредитования 1,6 млрд рублей предназначаются для растениеводства, животноводства и промпереработки продукции этих отраслей, по 200 млн рублей - на развитие молочного скотоводства и малых форм хозяйствования.

"Предусмотренный объем субсидий позволит удовлетворить потребность аграриев в заемных средствах, необходимых, в первую очередь, для успешного проведения сезонно-полевых работ в текущем году", - подчеркивается в сообщении Минсельхоза.

Как сообщалось, с этого года Минсельхоз вводит систему, в соответствии с которой ставки льготного кредитования отрасли "привязываются" к ключевой ставке ЦБ. Ведомство определило приоритетные направления, ставка кредитов для которых при ключевой ставке в 16% составит 6,8%, для остальных заемщиков - 10%. Ранее ставка была не выше 5%.

Общий объем субсидирования льготного кредитования, которое считается наиболее востребованным видом господдержки, в 2023 году составил 201,5 млрд рублей, из них 35% направлены на короткие кредиты, 65% - на инвестиционные. План на 2024 год (без учета выделенных 20 млрд рублей) - 211,9 млрд рублей.

Минсельхоз правительство
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