Ещё один украинский дрон сбит над Белгородской областью

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило об уничтожении еще одного украинского беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - проинформировали в Минобороны РФ.

Там отметили, что это произошло около 17:00.

Ранее в ведомстве заявили, что один украинский дрон был сбит над Белгородской областью около 15:00.