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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

Ещё один украинский дрон сбит над Белгородской областью

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило об уничтожении еще одного украинского беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - проинформировали в Минобороны РФ.

Там отметили, что это произошло около 17:00.

Ранее в ведомстве заявили, что один украинский дрон был сбит над Белгородской областью около 15:00.

Белгородская область
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