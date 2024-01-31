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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Несколько белгородских поселков и хуторов остались без света из-за обстрела ВСУ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны территории Шебекинского городского округа и повреждении ЛЭП.

"Под обстрел ВСУ попал хутор Панков Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты восьми населенных пунктов: поселков Красное, Первомайский, Ленинский, хуторов Марьино, Мухин, Панков, сел Вознесеновка и Нежеголь", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны, отметил Гладков.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

ВСУ Вячеслав Гладков Белгородская область
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