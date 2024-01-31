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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Российские военные уничтожили 20 ракет над Крымом и Черным морем

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что 17 украинских ракет уничтожены над акваторией Черного моря, еще три над Крымским полуостровом.

Там уточнили, что обломки украинских ракет упали на территорию воинской части в районе Любимовки (Крым), повреждений авиационной техники нет.

Согласно сообщению, атаку пресекли около 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что Крымский мост открыт для движения автотранспорта в среду вечером после временной остановки, которая продлилась 3 часа 10 минут. Кроме того, в Севастополе объявляли воздушную тревогу.

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