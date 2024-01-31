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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Соглашения о стабилизации цен на яйца заключены в 17 регионах РФ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Соглашения о стабилизации цен на яйца заключены в 17 регионах РФ, сообщает ФАС России.

Заключение таких соглашений предусмотрено постановлением правительства №662 ("О случаях допустимости соглашений, заключаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации с хозяйствующими субъектами в целях стабилизации цен на товары, включенные в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены" от 26 апреля 2023 года).

Служба отмечает, что заключение таких соглашений "в том числе поспособствовало снижению цен на куриные яйца", и рекомендует остальным регионам в случае необходимости поступать таким же образом. ФАС подготовила соответствующие рекомендации, которые помогут участникам избежать ошибок при их составлении, а также повысят эффективность их реализации, отмечается в сообщении ведомства.

Соглашения могут заключаться между региональными органами власти и производителями, поставщиками товара или организациями торговли. Документами могут устанавливаться обязательства по снижению или неповышению цен либо по ограничению наценки на яйца. При этом ФАС подчеркивает, что цены и наценки не должны фиксироваться на уровне, сформированном в периоды пикового спроса и роста цен.

ФАС напоминает, что такие соглашения являются временной мерой оперативного реагирования на изменения стоимости социально значимых товаров.

Как сообщалось, по данным Росстата, с 23 по 29 января цены на яйца в РФ снизились на 1%. Однако темпы падения несколько замедлились, неделей ранее они подешевели на 1,4%.

ФАС
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