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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Россия получили из Турции и Азербайджана 13,3 млн яиц

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Азербайджан и Турция к 5 февраля поставили в Россию 13,3 млн яиц, сообщает Россельхознадзор.

"С 1 по 4 февраля через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" поступили очередные партии яиц из Азербайджана в количестве 1,5 млн штук и Турции в количестве 633,6 тысячи штук для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении.

Россия на фоне резкого роста цен на яйца обнулила пошлину на их импорт в первом полугодии 2024 года. Предполагается, что это позволит импортировать 1,2 млрд яиц.

По данным Росстата, в 2023 году яйца в России подорожали в 1,6 раза, в декабре - на 18,2%. В январе потребительские цены начали снижаться. С 10 по 15 января яйца подешевели на 0,2%, впервые с конца июня 2023 года, с 16 по 22 января падение ускорилось до 1,4%, однако с 23 по 29 января темпы снижения цен замедлились до 1%.

Азербайджан Турция Росстат Россельхознадзор
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