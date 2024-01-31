В РФ запретили ввозить корма для животных с сербского предприятия Farmina

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 31 января запретил поставки кормов для домашних животных с сербского предприятия Farmina Pet Foods.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, ограничения введены "в связи с повторным выявлением мышьяка в кормах для животных".

Как сообщается в пресс-релизе службы, Россельхознадзор уже несколько лет ведет системную работу в отношении контроля качества и безопасности кормовой продукции, поступающей из третьих стран. Проводится непрерывный лабораторный мониторинг поступающих из-за рубежа кормов на соответствие требованиям России, а также выездные инспекции предприятий-производителей.

В ходе мониторинговых лабораторных исследований поступающих кормов Россельхознадзор продолжает выявлять многочисленные случаи несоответствий и нарушений, что говорит о недостаточности контроля, проводимого зарубежными компетентными органами, отмечается в сообщении.