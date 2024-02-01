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"Мираторг" за год увеличил выпуск кормов для домашних животных на 43%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - АПХ "Мираторг", один из ведущих агрохолдингов России, в 2023 году произвел 35 тысяч тонн кормов для животных, что на 43% больше, чем в 2022 году, сообщается в его пресс-релизе.

Ассортимент продукции включает 130 наименований, в том числе сухие и влажные корма премиум-класса, супер-премиум-класса, а также ветеринарная линейка под брендом Expert. Эту продукцию можно найти во всех каналах продаж, уточнили в АПХ.

В планах "Мираторга" - довести мощности производства сухих кормов до 66 тысяч тонн в год с нынешних 33 тысяч тонн, влажных - до 36 тысяч с 13 тысяч тонн в год.

В 2023 году холдинг модернизировал линию по производству жевательных лакомств, что позволило увеличить ее мощность до 2,76 тысячи тонн в год, а также запустил собственное производство упаковки для влажного корма. Для растущего производства в 2024 году вблизи предприятия будет построен склад для хранения готовой продукции на 24 тысяч паллето-мест.

"Компания продолжит наращивать объемы производства кормов и делать продукцию доступной для хозяев питомцев", - подчеркивается в пресс-релизе.

Завод холдинга по производству кормов расположен в Курской области.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. В состав холдинга входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях. Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.

Александр Линник Мираторг Expert Курская область Виктор Линник
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