Минобороны РФ заявило о нейтрализации пяти дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Средствами ПВО были перехвачены и уничтожены пять беспилотников ВСУ в Белгородской и Курской областях, сообщает Минобороны РФ в четверг.

"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (четыре БПЛА) и Курской (один БПЛА) областей", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об уничтожении двух воздушных целей на подлете к городу Строитель.