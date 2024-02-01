Пожар в Буйнакске локализовали на площади 2000 квадратных метров

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Буйнакске площадь пожара в универсальном магазине выросла до 2000 квадратных метров, возгорание локализовано, сообщил телеграм-канал федерального МЧС.

Пожар тушат 86 человек и 26 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в двухэтажном здании магазина загорелась кровля, сначала площадь пожара составляла 500 квадратных метро, потом она выросла до 1200 квадратных метро. Из здания эвакуировали 27 человек.

Тушение пожара осложнено тем, что ближайший гидрант находится в четырех километрах.