В Буйнакске загорелся центральный универсам
Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Буйнакске тушат загоревшийся центральный универсальный магазин, сообщили в ГУ МЧС по Дагестану. У двухэтажного здания загорелась кровля.
"По прибытии установлено, что площадь пожара составила 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Из здания эвакуировали 27 человек, сообщает телеграм-канал федерального МЧС. Пожар тушат 41 человек и десять единиц техники. Информация уточняется, "проводится наращивание группировки", добавили в ведомстве.