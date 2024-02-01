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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

В Буйнакске загорелся центральный универсам

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Буйнакске тушат загоревшийся центральный универсальный магазин, сообщили в ГУ МЧС по Дагестану. У двухэтажного здания загорелась кровля.

"По прибытии установлено, что площадь пожара составила 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Из здания эвакуировали 27 человек, сообщает телеграм-канал федерального МЧС. Пожар тушат 41 человек и десять единиц техники. Информация уточняется, "проводится наращивание группировки", добавили в ведомстве.

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