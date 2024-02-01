Закупки зерна в госфонд РФ в четверг составили почти 15 тыс. тонн

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Государство в четверг закупило в интервенционный фонд 14 985тонн зерна на 211,3 млн рублей, сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа).

Это немного меньше, чем было куплено в среду - 15,39 тыс. тонн на 216,6 млн рублей.

Всего с 11 декабря 2023 года (33 торговых дня) фонд пополнили 559,845 тыс. тонн зерна на 7,968 млрд рублей. В частности, государство приобрело 9,45 тыс. тонн пшеницы 3-го класса урожая 2022 года (на 138 млн рублей), 272,025 тыс. тонн пшеницы 3-го класса урожая 2023 года (на 4,177 млрд рублей), 40,095 тыс. тонн пшеницы 4-го класса урожая 2022 года (на 586,6 млн рублей), 215,055 тыс. тонн пшеницы 4-го класса урожая 2023 года (на 2,817 млрд рублей), 4,185 тыс. тонн ржи урожая 2022 года (на 46,49 млн рублей) и 19,035 тыс. тонн ржи урожая 2023 года (на 203 млн рублей).

Средняя цена пшеницы 3-го класса урожая 2022 года за этот период составила 14 200 рублей за тонну, пшеницы 3-го класса урожая 2023 года - 14 001 рубль, пшеницы 4-го класса урожая 2022 года - 13 300 рублей, пшеницы 4-го класса урожая 2023 года - 11 981 рубль, ржи урожая 2022 года - 10 189 рублей, ржи урожая 2023 года - 9 769 рублей за тонну. Все цены - без НДС.

Следующие торги пройдут 2 и 5-6 февраля.

Как сообщалось, в ходе интервенций планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна к уже имеющимся в нем 3 млн тонн.

Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.