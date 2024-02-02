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Закупки зерна в госфонд РФ в пятницу выросли до 19 тыс. тонн

Закупки зерна в госфонд РФ в пятницу выросли до 19 тыс. тонн
Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Государство в пятницу закупило в интервенционный фонд 19 035 тонн зерна на 265,6 млн рублей, сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа).

Это больше, чем было куплено в четверг - 14 985 тонн на 211,3 млн рублей.

Всего с 11 декабря 2023 года (34 торговых дня) в фонд закуплено 578,88 тыс. тонн зерна на 8,233 млрд рублей. В частности, государство приобрело 11 745 тонн пшеницы 3 класса урожая 2022 года (на 173,9 млн рублей), 282 015 тонн пшеницы 3 класса урожая 2023 года (на 4,3 млрд рублей), 41 445 тонн пшеницы 4 класса урожая 2022 года (на 604,6 млн рублей), 220 455 тонн пшеницы 4 класса урожая 2023 года (на 2,9 млрд рублей), 4 185 тонн ржи урожая 2022 года (на 46,49 млн рублей) и 19 035 тонн ржи урожая 2023 года (на 203 млн рублей).

Средняя цена пшеницы 3 класса урожая 2022 года за этот период составила 14 200 рублей за тонну, пшеницы 3 класса урожая 2023 года - 13 984 рубля, пшеницы 4 класса урожая 2022 года - 13 261 рубль, пшеницы 4 класса урожая 2023 года - 11 955 рублей, ржи урожая 2022 года - 10 189 рублей, ржи урожая 2023 года - 9 769 рублей за тонну. Все цены - без НДС.

Следующие торги объявлены на 5-8 февраля.

Как сообщалось, в ходе интервенций планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна к уже имеющимся в нем 3 млн тонн.

Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.

Московская биржа НТБ Национальная товарная биржа
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