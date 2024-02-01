В МИД РФ убеждены в необходимости судить за поддержку и финансирование Киева

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В российском МИД заявили, что лица, поддерживающие и финансирующие Киев, должны быть преданы суду.

"Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать , а судить", - сообщили журналистам на Смоленской площади.

Так там прокомментировали сообщение Bloomberg о том, что МИД России поручил своим дипломатам в дружественных странах преследовать российских артистов и знаменитостей, поддерживающих Украину.