АСТ приостановило выплаты Улицкой за ее книги

Писатель Людмила Улицкая Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Издательство АСТ приостановило выплаты по договорам с писательницей Людмилой Улицкой в связи с информацией о переводе ею средств Украине, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе издательства.

"В связи с заявлением автора о переводе авторских отчислений на Украину издательство АСТ приняло решение о приостановке любых выплат по всем договорам с Улицкой до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора относительно адресатов денежных отчислений с проданных книг", - сообщили в издательстве.

Там напомнили, что книги Улицкой - романы, сборники эссе и рассказов, пьесы, автобиографическая проза и др. - выходят в АСТ с 2011 года.

В середине декабря прошлого года издательство АСТ приостановило распространение книг писателей Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) и Дмитрия Быкова (оба признаны Минюстом РФ иноагентами) в связи с их публичными заявлениями против СВО. В отношении Акунина, как сообщалось, возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации (ст. 205.2, ст. 207.3 УК РФ).