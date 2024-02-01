На создание 17 кампусов мирового уровня в РФ потратят свыше 500 млрд рублей

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Общая стоимость работ для создания 17 кампусов мирового уровня превышает 500 млрд рублей, из которых 40% составляют федеральные средства; всего предполагается построить 25 кампусов, строительство первых восьми будет завершено до конца года, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Общая стоимость работ по созданию 17 кампусов превышает 500 млрд рублей, из которых федеральные средства составляют порядка 40%. Сопоставимую сумму привлекает заинтересованный бизнес, остальные расходы взяли на себя регионы", - сказал Фальков во время совещания о реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов с участием президента РФ Владимира Путина.

Министр добавил, что строительство 12 из 17 кампусов реализуется в рамках государственно-частного партнерства.

Министр напомнил, что на данный момент на стадии реализации находятся проекты кампусов в Уфе, Нижнем Новгороде, Калининграде, Челябинске, Москве, Новосибирске и Томске. Он подчеркнул, что их строительство будет завершено до конца 2024 года.

"Мы идем по намеченному плану, выдерживаем график", - подчеркнул Фальков.

Он напомнил, что по поручению президента РФ, начиная с 2021 года, реализуется проект по созданию к 2030 году 25 кампусов мирового уровня.