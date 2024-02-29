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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Программу строительства кампусов при вузах предложено расширить

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в послании предложил расширить программу по созданию университетских кампусов и до 2030 года построить по ней не менее 40 объектов.

"Предлагаю в этой связи расширить эту программу и в общей сложности построить не менее 40 таких студенческих городков. (...) Придется выделить на эти цели около 400 млрд рублей из федерального бюджета", - сказал он.

Программа по созданию сети университетских кампусов была запущена в 2021 году по поручению президента в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Ранее сообщалось, что к 2030 году в стране построят 25 современных кампусов, в том числе на основе механизмов государственно-частного партнерства.

Кроме того, Путин поручил правительству совместно с регионами реализовать программу ремонта учреждений среднего образования. По его словам, нужно обновить и спортивные объекты, общежития техникумов и колледжей.

"За шесть лет направим на эти цели 120 млрд рублей из федерального бюджета. Также выделим дополнительно 124 млрд рублей и в предстоящие шесть лет проведем капитальный ремонт порядка 800 общежитий вузов и университетов", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин
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