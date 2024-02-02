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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Площадь пожара на рыбоперерабатывающем заводе в Мурманске выросла до 800 кв. м

Площадь пожара на рыбоперерабатывающем заводе в Мурманске выросла до 800 кв. м
Фото: Telegram-канал ГУ МЧС по Мурманской области

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Площадь пожара на предприятии по изготовлению рыбной продукции, который возник в Мурманске в четверг вечером, выросла до 800 кв. м, сообщило ГУ МЧС России по Мурманской области.

"Произошло частичное обрушение кровли", - говорится в сообщении.

Ранее в управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области "Интерфаксу" сообщили, что площадь пожара составляла 400 кв. м.

Информация о пожаре поступила в 21:19 по Москве, тушение продолжается.

МЧС России Мурманск
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