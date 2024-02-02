МЧС ликвидировало открытое горение на заводе в Мурманске

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на территории цеха по производству консервов в Мурманске. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Мурманской области в своем телеграм-канале.

Ранее специалисты смогли локализовали пожар. Как отмечается, возгорание произошло в двухэтажном здании цеха по производству консервов на 800 кв. м.



Для прокладки магистральных линий и бесперебойной подачи воды пожарные использовали специальную технику. К тушению были привлечены 32 специалиста и 9 единиц техники.