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ЦИК определил количество избирателей в России в 112,3 млн человек

ЦИК определил количество избирателей в России в 112,3 млн человек
Архивное фото
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Общее число избирателей в РФ по состоянию на начало текущего года составило 112,3 млн человек, сообщили в пятницу в Центризбиркоме России.

"Численность избирателей по состоянию на 1 января 2024 года в России: 112 309 947, за пределами России - 1 890 863, в городе Байконур - 11 924", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ЦИК РФ.

Впервые данные приводятся с учетом избирателей, проживающих в четырех новых субъектах России, уточнили в комиссии.

Ранее сообщалось, что общее число избирателей в РФ по состоянию на начало июля 2023 года составило 107 915 325 человек. Таким образом, по сравнению с данными на 1 июля 2023 года, количество избирателей в России увеличилось на 4 394 622.

ЦИК РФ
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