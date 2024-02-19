В четырех новых регионах РФ зарегистрировано более 4,5 млн избирателей

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Более 4,5 млн избирателей зарегистрированы в четырех новых регионах России, следует из презентации, которую продемонстрировала член ЦИК РФ Людмила Маркина.

"Зарегистрировано по состоянию на 1 января 2024 года: 4 562 784", - говорится в презентации, которую Маркина продемонстрировала в понедельник в ходе совещания "О подготовке к выборам президента РФ в 2024 году".

Больше всего избирателей в ДНР - 1 971 529.

Ранее в ЦИК сообщили, что общее число избирателей в РФ по состоянию на начало текущего года составило 112,3 млн человек. Впервые данные были представлены с учетом избирателей, проживающих в четырех новых субъектах России.